بالفيديو | نهاية مأساوية لركاب حافلة.. نجوا من حادث مروع فوجدوا النحل الإفريقي بانتظارهم!

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون، بعد تعرضهم لهجوم من قبل “النحل الإفريقي القاتل” في أعقاب حادث مروري في نيكاراغوا.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن “الضحايا من بين حوالي 60 راكبا كانوا على متن حافلة خرجت عن الطريق، وانتهى بها الأمر بالتحطم في منطقة لتربية النحل الإفريقي القاتل”.

وأضافت “رغم أن الحافلة تعرضت لأضرار بعد أن غرزت لأكثر من 50 مترا في أرض زراعية للبن، إلا أن مقتل عدد من الركاب لم يأت بسبب الحادث، بل بسبب لسعات النحل، حيث كان يتم الاحتفاظ به في خلايا خشبية”.

وقال مسؤولو الصحة إن النحل القاتل هاجم 45 من بين 60 راكبا. وذكرت قناة 8 التلفزيونية الحكومية أن سكان المنطقة حاولوا إنقاذ الركاب المحاصرين، لكنهم أوقفوا جهودهم بسبب وجود النحل.

المصدر: وكالات