وزارة الصحة الفلسطينية: 25 شهيدا واكثر من 60 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 09:32

وزارة الصحة الفلسطينية: 25 شهيدا واكثر من 60 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

منذ 1 ساعة 11 May، 2023
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