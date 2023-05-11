استشهاد شاب فلسطيني من بلدة قباطية متأثرا بإصابته أمس برصاص العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 09:32

استشهاد شاب فلسطيني من بلدة قباطية متأثرا بإصابته أمس برصاص العدو الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 11 May، 2023
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