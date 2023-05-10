الصحة الفلسطينية: وصول شهيد جديد و4 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 10 2023 - 18:06

الصحة الفلسطينية: وصول شهيد جديد و4 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة

منذ 16 mins 10 May، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة