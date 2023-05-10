حدث اليوم | المقاومة تبدأ إطلاق الصواريخ من غزة.. والعدو يجدد غاراته

بعد 36 ساعة من الترقب والانتظار.. بدأت المقاومة الفلسطينية ردها على عدوان الاحتلال على قطاع غزة، أمس الثلاثاء، الذي أدى لاستشهاد 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، و3 من قيادات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق وابل من الصواريخ ضرب مستوطنات جنوب فلسطين المحتلة حتى تل أبيب.

رشقات صاروخية

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، ظهر الأربعاء، رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة تجاه المستوطنات الصهيونية جنوب فلسطين المحتلة.

وحسب إعلام العدو فقد دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بينها سديروت ومحيطها وعسقلان وصولا حتى تل أبيب.

العدو يجدد غاراته

جدد الطيران الحربي الصهيوني غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين من بينهم طفلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول إصابتين إلى مستشفى غزة الأوروبي إحداها بحالة خطيرة، عقب استهداف إسرائيلي في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

ثلث مستوطني غلاف غزة يهربون

هذا، وأقدم عشرات آلاف الإسرائيليين اليوم على إخلاء المستوطنات المتواجدة في الغلاف القريب من قطاع غزة، وذلك خشية الرد على استهداف قادة الجهاد الإسلامي في القطاع فجر اليوم. وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن ثلث سكان الغلاف على الأقل تركوا منازلهم وتوجهوا إلى فنادق وكيبوتسات في الشمال والوسط وذلك هرباً من موجة تصعيد قد تكون عنيفة.

وقالت الصحيفة إن أكثر من ألفي مستوطن من تجمع “أشكول” بغلاف غزة هجروا منازلهم اليوم الى فنادق في الكيان، وذلك في إطار خطة الإخلاء التي أعلنت عنها وزارة الجيش. بينما أعلنت بلدية “سديروت” عن تنظيم حملة لإخلاء 4500 مستوطن نهار غد الأربعاء.

وأوصى جيش الاحتلال مستوطني كيبوتسات “ناحال عوز، كفار عزة” بإخلائها بالسرعة الممكنة حيث قام 150 مستوطن من أصل 500 يقطنون ناحال عوز بإخلاء بيوتهم. فيما نقل عن تجمع مستوطنات “شاعر هنيغيف” في الغلاف بأن أكثر من 200 عائلة ستهجر منازلها حتى نهاية هذا اليوم وذلك من الكيبوتسات التي تبعد حتى 4 كم من القطاع.

ونقل عن مسؤول الطوارئ في كيبوتس “كرميا” في الغلاف أن 80% من المستوطنين أخلوا منازلهم، حيث يصل عدد سكان الكيبوتس إلى 700 مستوطن، تم تخصيص فنادق في القدس لصالح ايوائهم. بدوره ذكر موقع ” سيروغيم ” العبري أن آلاف المستوطنين هجروا منازلهم في الغلاف حتى قبل أن يطلق صاروخ واحد من القطاع باتجاههم.

استنفار كبير للاحتلال وسط إخلاء للشوارع ووقف لحركة القطارات ومناحي الحياة في مستوطنات غلاف قطاع غزة، خشيةً من الرد على عملية الاغتيال

وقررت بلدية تل أبيب، فتح الملاجئ، تحسبا من رد فصائل المقاومة على عدوان الاحتلال على غزة. وجاء في بيان صدر عن البلدية أنه “على الرغم من أن المدينة في هذه المرحلة في وضع روتيني، فقد تم فتح جميع الملاجئ العامة”. ولاحقا، أصدرت بلدية “رمات غان” قرارا مماثلا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن نشر منظومة القبة الحديدية في مناطق مختلفة من البلاد، خصوصا في الجنوب ومنطقة تل أبيب، وسط تحضيرات إلى إجلاء آلاف الإسرائيليين من مستوطنات “غلاف غزة” وسديروت، وذلك في ظل التوتر على جبهة غزة.

المصدر: موقع المنار