أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 10-05-2023

الأخبار:

– ذعر ما بعد الضربة: إسرائيل تنتظر الرد

– واشنطن تدخل على خط العرقلة… دعماً لقائد الجيش

– بلبلة في باريس: خصوم فرنجية ينشطون

الديار:

– ضبابية في المشهد الرئاسي… تفاؤل مصطنع يتنقل بين الداخل المتصارع والخارج المترقب

– بكركي عاتبة على باريس لتفرّدها بالطروحات… ومصادر الصرح: السياسة الفرنسية تغيّرت !

اللواء:

«انتفاضة المودعين» تحدّد الأهداف: السلطة والمصارف

مخاوف من ضغط استهداف غزة على الاستحقاق.. وشيا تبحث عن «داتا المعلومات» عند البيسري

النهار:

– عودة المخاوف جنوباً… والأزمة الرئاسية “متفلتة”

الجمهورية:

الرياض لإنهاء الفراغ وعدم التعطيل

الأسرار

الجمهورية

خلافاً لكل ما يتردّد فإنّ التواصل بين جهتين سياسيتين فاعلتين ما زال ضمن خط ضعيف وهش.

من المقرر أن يلتقي قريباً على مائدة غداء، رئيس تيار سياسي بارز ومسؤول رسمي سابق في إطار التشاور المستمر بينهما.

مرجع رئاسي سابق أعرب عن اعتقاده بأنّ القضاء اللبناني أصيب بأعطاب من الصعب الخروج منها.

اللواء

يشكو مرجع غير زمني من عدم سماع صوته لدى الجهات الدولية في موضوع بالغ الحساسية والخطورة على الانتظام اللبناني العام.

يتخوف فريق «المنظومة» من نتائج كارثية اذا جرت الانتخابات البلدية والاختيارية من دون أن تتأثر بالاصطفافات الطائفية والمذهبية..

البناء

توقعت جهات اقليمية وازنة تطور مواجهة غزة واعتبرت تجرؤ جيش الاحتلال على التصعيد الخطير بخلاف سلوكه منذ مطلع العام نتيجة التبدل في الموقف الأميركي من القلق من حرب تخرج عن السيطرة إلى الحاجة لوقف الانحدار في وضعية أميركا و«إسرائيل»، كما أظهر الموقف العربي من العودة الى سورية.

المصدر: صحف