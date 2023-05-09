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May 9 2023 - 13:08

متابعة| تحركات للمودعين في بيروت

منذ 7 mins 9 May، 2023
المودعون
لبنان

نفذت جمعيات المودعين اعتصاما أمام مجلس النواب للمطالبة باسترجاع أموالهم من المصارف، واكدوا وحدتهم، معتبرين ان “التحرك اليوم بداية شرارة لان الذل الدي نعيشه كبير”، وطالبوا بـ “محاسبة الطبقة السياسية والمصارف وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان”.

 وقطع عدد من المودعين الطريق امام مجلس النواب . وافادت معلومات عن تدافع بين المحتجين والقوى الامنية وحدوث اصابات. ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام ان عددا من المودعين اعتصموا  امام بنك عودة – باب ادريس ، وقاموا بتحطيم الصراف الالي التابع للمصرف كما احرقوا الاطارات .

كما افادت الوكالة ان عددا من  المودعين  تجمعوا امام منزل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وسط بيروت وقاموا برمي المفرقعات وحاولوا قطع الاسلاك الشائكة وسط اجراءات امنية مشددة. كما اطلق عدد من المتظاهرين المفرقعات النارية باتجاه جمعية المصارف.

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المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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