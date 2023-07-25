متحدون: استحواذ مصارف أجنبية على أخرى لبنانية قبل إعادة الودائع تواطؤ على المودعين

اشار تحالف “متحدون” في بيان الى انه” في خضم الأزمة المصرفية نتيجة السطو على أموال المودعين، ترددت في الآونة الأخيرة أخبار عن عزم مصارف عربية أو أجنبية أو شركات أموال شراء مصارف لبنانية مع ترتيبات تتم خلف الأضواء، ما يعتبره تحالف متحدون خطوة في الاتجاه الخطأ لا بل اشتراك في مؤامرة السطو على حقوق المودعين ما لم يكن هناك من حل لقضيتهم في المصارف اللبنانية أولاً، وخصوصاً في ضوء تلكؤ القضاء الذي أدى إلى تعطيل مفاعيل نظام إفلاس المصارف وبالتالي الحجز على أموالها وأصولها بما فيها تلك العائدة لروساء وأعضاء مجالس إدارتها ضماناً لحقوق المودعين الدائنين”.

وحذّر من “الإقدام على أي أمر من شأنه تثبيت السطو على ودائع الناس حيث لن يسكت المودعون ومحاموهم عنه وستكون له عواقب وخيمة على أي مستثمر في سرقة حقوق المودعين”.