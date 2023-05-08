منصور ناشد وزير الاتصالات الالتفات إلى مناطق لا تتوافر فيها خدمة الانترنت عبر اوجيرو

ناشد رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور وزير الاتصالات في حكومة تصريفِ الأعمال جوني القرم الالتفات إلى مناطقَ منسيةٍ بالكاملِ لجهةِ توافرِ خدمةِ الانترنت عبرَ اوجيرو.

وفي بيانٍ أصدَره أوضحَ رئيس بلدية برج البراجنة أن مناطقَ برج البراجنة والمريجة والشويفات والعمروسية تخضع لتقنينٍ على مدارِ اليومِ بصورةٍ مجحفةٍ وغيرِ عادلةٍ ولا مبرَّرة، مشيراً إلى الحاجة للاتصالاتِ لتسيير عملِ الإدارات الرسمية والمؤسسات التجاريةِ والمصرفيةِ والتربويةِ والصحية، وأكد أنه من غيرِ المقبولِ بعدَ المراجعاتِ والمناشداتِ أن يتمَ إهمال منطقةٍ بكاملِها بهذا الشكل، ما ينذر برداتِ فعلٍ من قبلِ الناس، مكرراً مناشدتَه الوزيرَ القرم التدخلَ بسرعةٍ لإيجادِ حلٍّ يضمنُ عدالةً مقبولة.