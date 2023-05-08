مصادر فلسطينية : مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال المقتحمة لمنطقة الضاحية بنابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2023 - 02:34

مصادر فلسطينية : مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال المقتحمة لمنطقة الضاحية بنابلس

منذ 42 mins 8 May، 2023
أخبار موقع المنار

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