عناصر “فاغنر” يستولون على سيارة مصفحة أمريكية في أرتيوموفسك

غنم عناصر “فاغنر” سيارة مصفحة أمريكية من طراز Humvee كانت بحوزة القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.

وترك العسكريون الأوكرانيون هذه السيارة بالقرب من محطة القطارات، أثناء تراجعهم من الأحياء الغربية في أرتيوموفسك، وبعد فرارهم من المكان استهدفت المدفعية الأوكرانية السيارة المصفحة بنيرانها في محاولة لتدميرها، لكن بدون جدوى.

وقال أحد المقاتلين الروس الذين سحبوا الغنيمة إلى مكان آمن “قمنا بسحب الغنيمة مباشرة من تحت أنوفهم، وذلك رغم القصف الكثيف، الجيد في هذه السيارة هو أنها انطلقت فورا واستطعنا نقلها إلى منطقة آمنة، فيها عيب وحيد –يوجد ثقب في الردياتور (مبرد الحرارة) نتيجة رصاصة من جانبهم”.

وفي سبيل المحافظة على محرك السيارة، قام عناصر “فاغنر” بسحبها بواسطة جرار إلى منطقة آمنة. ورغم التلف الذي أصاب عجلات السيارة، تم سحبها بنجاح بفضل الملحقات المطاطية الموجودة بداخل العجلات.

وأضاف المقاتل “السيارة جديدة نسبيا، قطعت فقط 1809 ميلا، أي أقل من 4 آلاف كيلومتر، البطاريات تعمل. عناصر الجيش الأوكراني هربوا وتركوا لنا سيارة جديدة، المحرك بقوة 190 حصانا وثماني أسطوانات – هذا المحرك مثالي. ويعمل صندوق التروس بشكل مثالي. هدية رائعة من أمريكا لروسيا”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية