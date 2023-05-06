السيد رئيسي : ايران مصرة على الوقوف باستمرار مع سوريا ودعم محور المقاومة

أكد الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي أن إيران التي كانت إلى جانب سورية في الماضي ستبقى كذلك في المستقبل، وهي مصرة على الوقوف باستمرار مع الشعب السوري ودعم محور المقاومة.

وفي مقابلة مع الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” وقناة السورية شدد رئيسي على أن الموقف السوري محق ومصيب، فسورية ورغم التهديدات والعقوبات ضدها تقف ضد قوى الشر العالمي من أجل إحقاق الحق والسلام. ولفت السيد رئيسي إلى أن الأمريكيين احتلوا بعض المناطق في سورية لنهب ثرواتها في محاولة لتحقيق أهدافهم التي فشلوا في تحقيقها عبر الإرهاب، ولكن مقاومة الشعب السوري ستهزم مخططاتهم، وسيكون النصر حليف سورية في النهاية. وأشار الرئيس الايراني إلى أن الحل لمخاوف دول جوار سورية هو عودة كل الأراضي السورية لسيادة الدولة، مشدداً على أنه يجب ألا يكون هناك أي قوات تركية على أي بقعة من الأرض السورية.