الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وضباب على المرتفعات، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي المناطق الداخلية، بينما تنخفض بشكل محدود على الساحل.

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 13 الى 21،7 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع تشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاع 600 متر وما فوق، مما يؤدي الى سوء في الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتعود إلى معدلاتها الموسمية، كما يتوقع هطول بعض الأمطار الخفيفة الموحلة بشكل متفرق، ونشهد نشاطا في سرعة الرياح التي تشتد احيانا بخاصة شمال البلاد لتلامس سرعتها ال 65 كم/س.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وضباب على المرتفعات، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي المناطق الداخلية، بينما تنخفض بشكل محدود على الساحل.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي المناطق الداخلية، وتكون الأجواء مهيأة بدءا من الظهر لامطار متفرقة، والتي تكون غزيرة احيانا شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد، وامكانية تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن ال1800 متر.

الخميس: غائم جزئيا صباحا يتحول نهارا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 14 درجة، في الداخل من 7 إلى 18 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 45 كلم/س تشتد أحيانا شمال البلاد لتصل لحدود ال 65كم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام