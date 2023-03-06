تغطية | جولة لوزير التربية السوري في المدرسة الايرانية بدمشق

أجرى وزير التربية السوري دارم طباع جولة على أروقة المدرسة الايرانية في دمشق، برفقة السفير الإيراني السيد مهدي سبحاني.

الوزير الطباع اطلع على عمل المدرسة في المراحل الدراسية كافة، من الابتدائية حتى المتوسطة والثانوية، وأثنى على عمل الكوادر التدريسية.

وأشاد وزير التربية السوري بالثقافة والعلم والمجال التربوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما تم تبادل هدايا ذات قيمة علمية وتراثية لدى الطرفين السوري والايراني، وعبر الوزير الطباع عن أهمية تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين البلدين، خاصة ما تملكه ايران من خبرات عالية في هذا المجال.

وتعتبر المدرسة الايرانية واحدة من المدارس الدولية التي بقيت في سوريا إلى جانب المدرسة الباكستانية، خلال فترة الأزمة.

المصدر: موقع المنار