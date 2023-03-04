الشيخ البغدادي: السياسة الأميركية المتغطرسة تسبب التوتر في العالم

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي إن “الأوضاع المتوترة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية هي بفعل السياسة الأميركية المتغطرسة”.

واضاف الشيخ البغدادي “الساحة اللبنانية غير بعيدة عن التدخلات الأميركية وانصياع المسؤولين إلى أجندتها وإلى سياستها الرعناء التي لن توصل إلى نتيجة”، وتابع “البلد في حال انهيار والأوضاع المعيشية باتت لا تطاق والحل هو انتخاب رئيس للجمهورية”، واوضح ان “بداية الحل هو عبر الحوار الحقيقي والتفاهم للذهاب إلى انتخاب رئيس ضمن مواصفات تكون لمصلحة البلد”.

من جهة ثانية، قال الشخ البغدادي إن “العدوان الإسرائيلي المتوحش ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتنكيل وعدم احترام حقوق الإنسان في ما يتعلق بحقوق المعتقلين، مضافا للإنقسامات التي يعيشها الكيان الموقت والسياسة الرعناء التي يقودها نتنياهو ستوصله حتما إلى طريقٍ مسدود وسوف يغرق قادة إسرائيل في بحر أوهامهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام