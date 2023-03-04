بالصورة | خارطة لتوزع آلاف الهزات الارتدادية في سوريا بمختلف الدرجات في أقل من شهر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 4 2023 - 12:10

بالصورة | خارطة لتوزع آلاف الهزات الارتدادية في سوريا بمختلف الدرجات في أقل من شهر

منذ 2 ساعة 4 March، 2023
640234b74236041ad94f8a91
سورية - عربي وإقليمي

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 شباط/فبراير الماضي وحتى اليوم 3 آذار/مارس بلغ 3867 هزة مابين خفيفة ومدمرة.

وأشار المركز في بيانه، إلى أنه تم تسجيل 1943 هزة شدّتها 2 إلى 3 درجات على مقياس ريختر، و1502 هزة شدتها من 3 إلى 4 درجات، و378 هزة شدتها من 4 إلى 5 درجات، و33 هزة شدتها من 5 إلى 6 درجات، و4 هزات شدّتها أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر، إضافة إلى تسجيل الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، والزلزال الكبير الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، لافتا إلى أن باقي الهزات سجلت أقل من 2 درجة على مقياس ريختر.

6402327b4236043fd9528741

هذا وبيّن المركز أن مجموع الأحداث الزلزالية المسجلة خلال 36 يوما من بداية العام 2023 وحتى حدوث الزلزال الكبير في الـ 6 من فبراير هو فقط 34 هزة ضعيفة وصلت شدة أكبرها إلى 4.7 درجة.

المصدر: سانا

التعليقات

ذات صلة