نداء من اليازا لمعالجة حفرة كبيرة وسط الطريق الاساسي في منطقة الحازمية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2023 - 17:38

نداء من اليازا لمعالجة حفرة كبيرة وسط الطريق الاساسي في منطقة الحازمية

منذ 1 ساعة 3 March، 2023
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لبنان

نداء من اليازا الى جميع المعنيين لمعالجة حفرة كبيرة وسط الطريق الاساسي في منطقة الحازمية ..

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