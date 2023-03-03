تركيا تبدأ عمليات بناء أولى الوحدات السكنية بمناطق الزلزال

أعلن وزير البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم، البدء ببناء أولى الوحدات السكنية، اليوم الجمعة، بدل تلك المتضررة في مناطق الزلزال.

وقال الوزير التركي أمس الخميس، في مركز تنسيق الكوارث بولاية أدي يامان جنوبي البلاد، إنهم سيضعون حجر أساس الدفعة الأولى من الوحدات السكنية، والبالغ عددها 21 ألفا و244 وحدة سكنية، موزعة على 11 ولاية منكوبة.

وأوضح أنهم يعتزمون وضع حجر أساس 244 ألف وحدة سكنية في الولايات الـ 11 المنكوبة، خلال الشهرين المقبلين.

وفي 6 شباط/فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

المصدر: وكالة الاناضول