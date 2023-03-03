اكتشافات أثرية جديدة وسط الصين

اكتشف علماء آثار صينيون خندقاً دفاعياً يعود تاريخه إلى حوالي 6000 عام في موقع أثري في مقاطعة خنان وسط الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن رن قوانغ المسؤول عن التنقيب في الموقع: “إنه تم حفر الخندق شبه الحلقي في موقع سويانغ الأثري بمحافظة يييانغ بشكل يدوي، حيث يعكس شكله وهيكله قدرة التنظيم الاجتماعي القوية والمنظمة والمستوى التقني في ذلك الوقت، كما تم العثور على أواني فخارية وحجرية وعظمية وصدفية في الموقع، إضافة إلى عدد قليل من بقايا حبوب ذرة متفحمة محفوظة جيدا”.

وأضاف قوانغ: “إنه وبناء على الآثار المكتشفة والطبقات المتراكمة في الخندق يعتقد علماء الآثار أن الخندق قد مر بثلاث فترات من ثقافة يانغشاو والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 إلى 7000 عام.

وكان علماء الآثار بدؤوا أعمال التنقيب في موقع سويانغ الأثري في أوائل عام 2021.

المصدر: وكالات