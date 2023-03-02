فلسطين المحتلة: استشهاد فتى فلسطيني واصابة عدد اخر بجراح في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة عزون شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2023 - 21:58

فلسطين المحتلة: استشهاد فتى فلسطيني واصابة عدد اخر بجراح في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة عزون شرق قلقيلية

منذ 8 mins 2 March، 2023
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