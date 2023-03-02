الخط الساخن| هجرة اهل الاختصاص: المريض في لبنان بلا طبيب

في حلقة من برنامنج الخط الساخن بعنوان “هجرة اهل الاختصاص: المريض في لبنان بلا طبيب” اكد نقيب الاطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاس ان تقريبا 3500 طبيب هاجروا من لبنان منذ بداية الانهيار المالي مع موجة الهجرة الاولى وتبعها هجرة ثانية.

ما هي ابرز الاختصاصات الطبية المفقودة وكيف تنعكس على المرضى؟



في جولة للزميلة ديما جمعة زارت احدى المستشفيات الحكومية والتقت بعدد من المرضى

واستمرت جولة الزميلة ديما الى المستشفيات الخاصة حيث التقت هناك بالمرضى وبالمعنيين عن القطاع الطبي

عن وضع الممرضين والممرضات في لبنان تحدث السيد حسن محيدلي عضو مجلس نقابة الممرضين والممرضات

وفي مداخلية لمشاهدة عبر الهواء مباشرة رفعت صرخة المرضى وطالبت ببقاء الاطباء وبالتحديد الاختصاص

المصدر: قناة المنار