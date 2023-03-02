أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان هكتور حجار الخميس انه سيتم تمديد الإستفادة من برنامج “أمان” لمدة 6 أشهر إضافية.

وقال حجار “بعدما وصل عدد الأسر اللبنانية المستفيدة من برنامج أمان خلال العام 2022 إلى 76,000 أسرة تستفيد من مساعدة مالية نقدية بالدولار شهريا لمدة سنة كاملة، ونظرا إلى الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ونتيجة للعمل الذي قمنا به بالتنسيق مع وزير المالية، مجموعة البنك الدولي، برنامج الأغذية العالمي والوحدة المركزية لإدارة برنامج أمان في رئاسة مجلس الوزراء، وبعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، سيتم تمديد الإستفادة لهذه الأسر لمدة 6 أشهر إضافية، وستحصل هذه الأسر على دفعة واحدة عن شهري كانون الثاني وشباط 2023 إبتداء من 15 آذار 2023 على أن تستمر الحوالات شهريا إلى حين الحصول على 6 أشهر إضافية كاملة”.

وتابع حجار “إضافة إلى التجديد للمستفيدين القدامى، إن تنفيذ برنامج أمان مستمر لإستهداف 74,000 أسرة جديدة، لذا، سينظم فريق عمل وزارة الشؤون الإجتماعية عبر مفتشيه ومنسقيه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، زيارات منزلية لأسر لبنانية كانت قد تسجّلت سابقا على منصّة دعم، موزعة على كل الأراضي اللبنانية”، واضاف “ستبدأ هذه الزيارات خلال شهر نيسان 2023 على أن تستمر لمدة 5 أشهر بعد الزيارة المنزلية، ستخضع هذه الأسر لعملية تقييم ممكننة لإختيار الأكثر فقرا منها للإستفادة من برنامج أمان لمدة عام واحد مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2023، على أن يتمّ الدفع للمجموعة الاولى في نهاية شهر أيار 2023”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام