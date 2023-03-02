وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يناقشان الأزمة الروسية الأوكرانية

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في الهند.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

هذا وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة الروسية – الأوكرانية والجهود المبذولة بشأنها، ومناقشة سبل تكثيف العمل المشترك تجاه إرساء دعائم الأمن والسلم التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم، وفق “واس”.

المصدر: واس