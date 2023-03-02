بالأرقام.. المستشفيات الحكومية في لبنان

يبلغ عدد المؤسّسات العامّة التي تتولّى عمل المستشفيات الحكوميّة والعاملة فعليّاً لغاية نهاية العام 2022، 33 مستشفى، ويبلغ عدد العاملين فيها من مستخدمين ومتعاقدين وأجرّاء بشكل رسمي 3829 موظفاً، تقدّر قيمة رواتبهم الشهريّة في العام 2017 6مليارات و238 مليون ليرة، أي بمعدّل 1.5 مليون لكل عامل.



ارتفعت هذه الأرقام نتيجة زيادات غلاء المعيشة والزيادة التي أعطيت إلى موظفي القطاع العام، ومن ضمنهم العاملين في المستشفيات الحكومية، ليقارب الـ 27.4 مليار ليرة شهرياً أي نحو 7.15 مليون ليرة لكل موظف، ما يوازي 112 دولاراً في الشهر، لدى احتساب سعر الصرف على أساس 64 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أنّ هذه الزيادات لم يتقاضاها فعلاً العاملون في عددٍ كبيرٍ من هذه المستشفيات بسبب العجز المالي الذي تعاني منه هذه الأخيرة.

أما على صعيد الشغور في الكوادر البشرية، فتُقدّر نسبة الشغور بنحو 55.8%، إذ يبلغ العدد الكامل للملاك 8546 موظفاً.

وتبيّن للدّولية للمعلومات، أنّ عدداً من المستشفيات الحكوميّة تستعين بكوادر بشريّة إضافيّة، من خلال عقود خدمات، أو إشغال، أو بأشكال أخرى، ليبلغ عددها في مجموع المستشفيات الحكوميّة نحو 680 شخصاً إضافياً. والجدول للتالي عبارة بلائحة المستشفيات الحكومية العاملة حالياً، مع عدد العاملين في كل منها وعدد الوظائف ونسبة الشغور فيها.

المصدر: موقع المنار