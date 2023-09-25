تقرير مصور | أول جواز سفر رقمي.. في متفرقات إقتصادية من حول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2023 - 15:16

تقرير مصور | أول جواز سفر رقمي.. في متفرقات إقتصادية من حول العالم

منذ 2 ساعة 25 September، 2023
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اقتصاد - صفحات منوعة

أول جواز سفر رقمي.. في متفرقات إقتصادية من حول العالم..

المصدر: موقع المنار

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