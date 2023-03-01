يوم الاضطرابات في الكيان المؤقت

سيكون اليوم الأربعاء هو “يوم الاضطرابات الوطني” في الكيان الصهيوني ، حيث تبدأ الاحتجاجات صباح هذا اليوم بسلاسل ومظاهرات احتجاجية في الكثير من المدن وإغلاق العديد من الطرقات والجسور والمفترقات وتصل ذروة هذه المظاهرات مع ساعات المساء لتصل إلى مقر إقامة رئيس الحكومة نتنياهو في شارع غزة بالقدس.

الكنيست الصهيوني

تتزامن هذه الاحتجاجات مع مداولات لجنة تشريع القوانين في الكنيست لعدد من القوانين أهمها التصويت بالقراءة التمهيدية على قانون الحصانة لنتنياهو ومنع عزله إلا لأسباب صحية أو بتصويت ٩٠ عضو من أصل ١٢٠ في الكنيست، بالإضافة إلى إلغاء قانون “فقرة التغلب” لتقويض صلاحيات المحكمة العليا وتجاوز قدرتها على إبطال القوانين، وكذلك أيضاً التصويت بالقراءة التمهيدية على قانون “فرض عقوبة الإعدام للمخربين” .

المصدر: اعلام العدو