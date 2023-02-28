كندا تحظر تطبيق TikTok من جميع الأجهزة الحكومية

قررت الحكومة الفدرالية في كندا حظر تطبيق TikTok للوسائط الاجتماعية المملوك للصين من جميع الأجهزة المحمولة الحكومية اعتباراً من 28 فبراير لأنه يمثل “مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمان”.

وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ضمن مؤتمر صحفي أن هناك مخاوف كافية بشأن الأمان حول التطبيق تتطلب التغيير، وأضاف ترودو أن هذه الخطوة قد تكون الأولى ، وقد تكون هي الخطوة الوحيدة التي يتعين علينا اتخاذها”.

ويستخدم حوالي ربع البالغين الكنديين التطبيق ، وفقًا لمسح حديث أجراه باحثون في مختبر الوسائط الاجتماعية بجامعة تورنتو متروبوليتان.

وتعرضت TikTok لانتقادات بسبب استخدامها للمعلومات الشخصية وعلاقاتها بالحكومة الصينية. إذ تم حظر الموظفين الفيدراليين الأمريكيين من استخدام TikTok في أواخر العام الماضي ، كما حظرت عدة جامعات أميركية استخدام التطبيق على شبكاتهم.

كما أنه من المقرر أن يدخل الحظر المفروض على موظفي المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ في 15 مارس.

المصدر: cnbcarabia