الشيخ ياسين: لمحاسبة أبواق الفتنة

قال رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين أن “نعزي دار الفتوى واهلنا في عكار وكل اللبنانيين بالشيخ الرفاعي وندين المجرمين”، وشدد على “ضرورة محاسبة ابواق الفتنة الذين استغلوا الحادثة”.

ولفت الشيخ ياسين الى “ضرورة الكف عن النكد والمماحكات السياسية والعودة للوطن عبر الجلوس على طاولة حوار لا بديل عنها لخروج لبنان من ازمته”، واكد أن “إنهيار لبنان لا يستفيد منه سوى المشروع الصهيوامريكي والعدو الإسرائيلي وعليه فالمطلوب من ادعياء الحرص على لبنان وسيادته، التوجه للحوار الوطني البعيد عن اي تبعية للخارج او تدخل اي سفارة”.

وشدد الشيخ ياسين على ان “تأخير انتخاب الرئيس لن يغير مواصفات الرئيس وان الثلاثية الالماسية الجيش والشعب والمقاومة سيوصلون رئيسا لكل لبنان، يحفظ انجازاته ويعمل على استخراج ثرواته ويقود خروجه من ازمته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام