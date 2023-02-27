قاسم هاشم: للاقتصاص من أصحاب النفوس المريضة التي تعمل لادخال البلد في الفتن

نوه عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “بالجهد الذي بذلته القوى الامنية عموما وفرع المعلومات خصوصا لكشف خيوط جريمة قتل الشيخ احمد الرفاعي”، ورأى انه “إنجاز وطني لأنه وضع حدا لابواق الفتنة الذين دأبوأ على ابتداع الافكار الخبيثة لإشعال الفتن وإلصاق التهم وإصدار الاحكام المسبقة والجاهزة في العقول العفنة”.

وقال هاشم الاثنين إن “ما حصل وفّر الكثير على البلد الذي لا يحتمل المزيد مما يصيبه هذه الأيام فيجب ألا تمر الامور مرور الكرام اذ لا بد من ان تتحرك الاجهزة الامنية والسلطة القضائية للاقتصاص من اصحاب النفوس المريضة التي تصل بحقدها الى ادخال البلد في اشكاليات وفتن نحن في غنى عنها”، واعتبر ان “أي تهاون مع هؤلاء مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم انما يفتح الباب على المزيد من التوترات في لحظة نحتاج فيها الى الحكمة والعقل والكلمة الطيبة بدل الغوغائية والخطايا التي ترتكب باسماء وعناوين بالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام