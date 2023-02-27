“لقاء الاحزاب” استنكر قتل الشيخ الرفاعي ومحاولة البعض زعزعة الاستقرار ببث الشائعات المغرضة

دان “لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية” في البقاع جريمة قتل الشيخ احمد الرفاعي في منطقة عكار، كما استنكر التحريض والتجييش الهادف لبث الفتن في لبنان جراء هذه الجريمة ومحاولة استغلالها من قبل البعض.

وقال اللقاء في بيان له الاثنين “بعدما تكشفت ملابسات وادوات جريمة قتل الشيخ احمد الرفاعي وما واكبها من نفخ في نار الفتنة عبر بث السموم الغرائزية والتحريض واتهام قوى سياسية وحزبية دون دليل وبغير وجه حق في حفلة فجور منسقة بلغة لئيمة بغية الاستثمار كالعادة بالدم لحسابات واجندات خارجية تعبيرا عن أحقاد دفينة وغايات ومآرب لا تمت لأخلاق السياسة بصلة بل تعبر خير تعبير عن نوايا خبيثة وعقول موبؤة ومكنونات مسكونة بالتخريب والعدوانية”.

وتابع اللقاء ان “هذه الجريمة مدانة بكل المقاييس ومرفوضة نظرا لهمجيتها ومخالفتها لشرائع الأرض والسماء وإن كشفها من قبل الاجهزة الامنية العين الساهرة وعلى رأسها فرع المعلومات وفر الكثير على البلد وحال دون انزلاقه الى ما لا تحمد عقباه”، واضاف “المطلوب انزال اشد العقوبات بالقتلة وتعرية جوقة العابثين بالسلم الاهلي من شخصيات وفاعليات واعلاميين ومماليك سفارات مأجورين وجرهم الى القضاء بتهمة زعزعة الاستقرار وتصديع اللحمة الوطنية وبث الشائعات المغرضة منعا لتكرار هذا المسلسل الفتنوي العدواني التخريبي”.

المصدر: مراسل الموقع