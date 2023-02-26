بوتين: العالم يجب أن يتغير ولكن ليس لصالح دول بعينها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد هذا البلد بالأسلحة، متهما الغرب بالتخطيط لتدمير روسيا، حسبما ذكرت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال بوتين في مقابلة بثتها محطة “روسيا 1” التلفزيونية اليوم، إن دول حلف شمال الأطلسي “ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية” في النزاع، مشيراً الى ان ” الغرب لا يتلقى أموالا مقابل هذه الأسلحة”.

وأكد بوتين أنه “يجب أن يتغير العالم”، لكن روسيا تعارض بناء عالم جديد لصالح دولة واحدة فقط هي الولايات المتحدة، مضيفاً أن “روسيا لن تعامل الدول الأخرى بالطريقة التي تعتمدها الولايات المتحدة”.

واشار الرئيس بوتين الى انه يتوجب على روسيا أن تأخذ في الحسبان القدرات النووية المتوفرة لدى الولايات المتحدة وجميع دول الناتو الأخرى، في الوقت الذي يعتبر الحلف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا هدفا رئيسيا له”، مشيراً الى ان “روسيا مضطرة لإعادة مناقشة موضوع إمكانات بريطانيا وفرنسا النووية”.

واوضح بوتين ان “روسيا لا تعارض مشاركة دول الناتو في مناقشة وبحث معاهدة ستارت، ونحن بحاجة إلى ضمان أمن روسيا واستقرارها الاستراتيجي”.

واضاف “انضم أتباع الولايات المتحدة إلى الصراع ضد روسيا، لكنهم يدركون أنانية نوايا واشنطن، أذل الأمريكيون فرنسا في قضية إلغاء صفقة بيع غواصات لأستراليا، لكنها لم تحرك ساكنا”.

وتابع “للغرب هدف واحد هو القضاء على روسيا، الغرب لا يمكنه أن يقبل روسيا في ما يسمى “أسرة الشعوب المتحضرة” إلا على شكل أجزاء”.

واوضح بوتين ان “خطط الغرب لتقسيم روسيا موثقة على الورق وإذا اتبعت روسيا المسار الذي يحلم به الغرب، فقد يتغير مصير شعوبها بشكل كبير، ولن يتمكن الشعب الروسي كمجموعة إثنية من البقاء”، لافتاً الى ان”وحدة الشعب الروسي هي الشرط الأساسي لكل انتصارات وإنجازات البلاد”.

المصدر: روسيا اليوم + وكالة الصحافة الفرنسية