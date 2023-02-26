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February 26 2023 - 13:38

الزاوية القادرية في عكار تثني على أداء الجيش وفرع المعلومات في كشف قاتلي الرفاعي

منذ 4 ساعة 26 February، 2023
الزاوية القادرية في عكار
لبنان

نعت الزاوية القادرية في عكار الشيخ أحمد شعيب الرفاعي “الذي انتقل الى جوار ربه تاركا في نفوسنا اللوعة والأسى” .

وقالت في بيان “نتقدم من آل الرفاعي وأهالي بلدة القرقف ومن سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا ورئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة ومن أهله ومحبيه بالعزاء الخالص، بهذه الخسارة الفاجعة، وندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يكون مع الشهداء والصديقين”.

كما أثنت الزاوية القادرية على “الآداء الإحترافي للأجهزة الأمنية لاسيما فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش”.

واضافت “رحم الله الشيخ الرفاعي وحمى عكار ولبنان من شر الفتن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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