الزاوية القادرية في عكار تثني على أداء الجيش وفرع المعلومات في كشف قاتلي الرفاعي

نعت الزاوية القادرية في عكار الشيخ أحمد شعيب الرفاعي “الذي انتقل الى جوار ربه تاركا في نفوسنا اللوعة والأسى” .

وقالت في بيان “نتقدم من آل الرفاعي وأهالي بلدة القرقف ومن سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا ورئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة ومن أهله ومحبيه بالعزاء الخالص، بهذه الخسارة الفاجعة، وندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يكون مع الشهداء والصديقين”.

كما أثنت الزاوية القادرية على “الآداء الإحترافي للأجهزة الأمنية لاسيما فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش”.

واضافت “رحم الله الشيخ الرفاعي وحمى عكار ولبنان من شر الفتن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام