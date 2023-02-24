بالفيديو | بتنسيق من ائتلاف 14 فبراير.. مبادرة إنسانيّة بحرينيّة إلى الشعب السوري

نسّق ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير مبادرة إنسانيّة من شعب البحرين إلى الشعب السوري ضمن الجهود التي تبذل من أجل رفع محنة آثار الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا في 6 شباط، وفكّ الحصار الظالم عنها.

وقال الشيخ حسين الحداد، وهو واحد من البحرينيين الذين شاركوا في هذه الحملة الخاصّة، إنّ “هذه المساعدات هي من شعب البحرين وليس من النظام الخليفيّ الفاسد، وهي عبر ائتلاف 14 فبراير الذي سعى جاهدًا لإيصالها إلى المعنيّين الثقة وضمان إسهام شعب البحرين في إغاثة الشعب السوري والوقوف إلى جانبه في محنته، ولا سيّما أنّ النظام يمنع حملات التبرّع الشعبيّ داخل البحرين، ويصرّ على جمعها تحت مظلّة جمعيّاته التي تهدف أغلبها إلى سرقة التبرّعات وإخفاء أرقامها الحقيقيّة”.

وأثار هذا الامر مدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت إبراهيم العرادي حين تساءل حول ضمان وصول تبرّعات البحرين لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا كونها تصل إلى يد رئيس المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية ناصر بن حمد، المعروف بفساده المالي.

المصدر: مواقع