حدث اليوم | شهيد في الخليل.. ومسيرات داعمة لعرين الاسود

استشهد الشاب الفلسطيني محمد جوابرة متأثرا بجروح أصيب بها عصر الخميس في الخليل في وقت خرجت تظاهرات في عموم الضفة الغربية دعما لمجموعات عرين الاسود.

ومن الضفة الغربية معنا مراسلنا ديب حوراني..

وقد عم الاضرابُ الشاملُ مناطقَ الضفةِ الغربيةِ والقدسِ المحتلة حِدَاداً على شهداء عدوان نابلس.

هذا وكرست فصائلُ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة معادلةَ وحدةِ الساحاتِ من خلالِ استهدافها عدداً من مستوطنات رداً على جريمةِ الاحتلالِ في مدينة نابلس.

رد المقاومة وضع الاحتلال في حالة تأهب تحسبا لردود أوسع، وسط تحذير أوساط العدو حكومة نتنياهو الى عدم جر الكيان الى حرب أوسع.

المصدر: موقع المنار