حزب الله يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 00:22

حزب الله يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات

منذ 2 ساعة 22 February، 2023
بيان حزب الله
لبنان

تقدم حزب الله من الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة كافة لا سيما حركة الجهاد الاسلامي بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبرار الذين سطروا ملاحم البطولة والإباء في مدينة نابلس وواجهوا آلة الارهاب والعدوان الصهيوني بصبر وثبات.

وأدان حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الغادر الذي إستهدف مدينة نابلس العزيزة وأوقع عشرة شهداء واكثر من مئة جريح بينهم إصابات خطرة.

وقال إن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إستهداف المدنيين الابرياء بكل وحشيّة وقسوة يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة التي ستلقن العدو دروساً تكشف له مدى حماقته وتضع حداً لغطرسته وإرهابه.

حزب الله أكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات التي تتخذها قياداته الشريفة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه.

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