حزب الله: إقدام قوات الاحتلال على إستهداف المدنيين الابرياء بكل وحشيّة وقسوة يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة التي ستلقن العدو دروساً تضع حداً لغطرسته وإرهابه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 00:22

حزب الله: إقدام قوات الاحتلال على إستهداف المدنيين الابرياء بكل وحشيّة وقسوة يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة التي ستلقن العدو دروساً تضع حداً لغطرسته وإرهابه

منذ 2 ساعة 22 February، 2023
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