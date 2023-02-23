حزب الله يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات التي تتخذها قياداته الشريفة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 00:22

حزب الله يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات التي تتخذها قياداته الشريفة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه

منذ 2 ساعة 22 February، 2023
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