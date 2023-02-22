بالفيديو | وزير الخارجية الإيراني يزور موقع جريمة اغتيال “قادة النصر”

زار وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأربعاء، موقع جريمة إغتيال قادة النّصر، الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي، وذلك فور وصوله إلى العراق في زيارة رسمية.

وتوجّه عبداللهيان والوفد المرافق له برفقة نائب وزير الخارجيّة العراقي هشام العلوي، إلى النصب التذكاري على طريق مطار بغداد الدولي، حيث قرؤوا سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وخلال الزيارة، التقى عبداللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين، رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الأمن الوطني العراقي، للبحث في العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي.

المصدر: موقع المنار