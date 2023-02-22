وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و36 إصابة بينها إصابات حرجة جراء اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2023 - 12:52
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وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و36 إصابة بينها إصابات حرجة جراء اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس
منذ 36 mins
22 February، 2023
عاجل
اقتحام نابلس
قوات الاحتلال
نابلس
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