الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس، غائما جزئيا الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود على الساحل وملحوظ على المرتفعات وفي الداخل.

-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11,4 الى 19,2 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود على الساحل وملحوظ على المرتفعات وفي الداخل.

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع إضافي في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 2 الى 10 درجات، في الداخل من 1 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب في الفترة المسائية.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام