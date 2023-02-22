الخارجية الروسية تعلق على رد الفعل تجاه تعليق مشاركة روسيا في “ستارت”

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الغرب هو من قام بتدمير نظام الأمن الدولي القائم على المساواة.

جاء ذلك في حديث زاخاروفا لراديو سبوتنيك صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على رد الفعل الغربي تجاه تعليق روسيا لمشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت”، حيث تابعت: “لقد بدأوا بوعي تام وبدم بارد وباستخفاف في تدمير نظام الأمن الراهن في العالم، لمجرد أنه يفترض المساواة، وتوازن المصالح، والمعاملة بالمثل في عدد من المجالات. شعروا كما لو كانوا قد أهينوا بسبب تساويهم مع كيانات أخرى، أو مع أولئك الذين يرتبطون معهم بعلاقات تعاقدية، ولا سيما معنا، لأنهم كانوا يرتبطون بالتزامات معنا”.

ووفقا لزاخاروفا، فقد تمادى الغرب تماما في مفهومه عن “استثنائيته”، وبالتالي “كان عليه تدمير كل ما يساوي أي أحد معهم، الاستثنائيين، في الحقوق”، وتابعت: “اللحظة الثانية بالطبع هي الرغبة في السيطرة على الجميع وعلى كل شيء. إنها محاولة لكسر جميع الالتزامات، لتدمير نظام تولى نوعا من المسؤولية المشتركة والسيطرة عليها من أجل السيطرة على الجميع بالفعل”.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن الغرب “اعتبر أن هذه هي اللحظة ذاتها التي يمكنهم فيها إعلان أنفسهم على أنهم مركز القوة الوحيد في العالم”، مشيرة إلى أنه، وبناء على ذلك، “دمروا هذا النظام، وعليه فإن ما تحدث عنه الرئيس يوم أمس كان اتخاذنا خطوات لضمان أمننا”.

وكان حلف “الناتو” قد أعرب يوم أمس عن أسفه لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وصرح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بأن القرار الخاص بمعاهدة “ستارت” تم تفكيك هيكلية مراقبة الأسلحة بالكامل.

المصدر: وكالات