الولايات المتحدة | حرس الحدود يتوسل للحصول على دعم عند الحدود الشمالية

تتوسل دورية الحدود الأمريكية لتطوع المزيد من العملاء على الحدود الشمالية بعد زيادة تقارب 850٪ من المهاجرين المكسيكيين الذين عبروا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة من كندا.

وطلب قطاع سوانتون التابع للوكالة في فيرمونت الذي يغطي أجزاء من شمال نيويورك ونيوهامبشاير – “تحولا سريعا” للوكلاء من الحدود الجنوبية المكتظة بالفعل ليشقوا طريقهم شمالا للتطوع لمدة شهر على الأقل بدءا من الأسبوع المقبل.

وكتب روبرت غارسيا رئيس الدوريات في سوانتون، في مذكرة أن “هناك حاجة للمساعدة للسيطرة على التوتر الناجم عن زيادة المهاجرين المكسيكيين في المقام الأول الذين ليس لديهم وثائق قانونية”، مضيفا: “نظرا للأعداد المتزايدة، فإن عمل المحطات مهمة مشبعة بمعالجة مجموعات كبيرة، مما ساهم في تمكين المزيد من المهاجرين من التسلل إلى البلاد”.

وجاء الطلب بعد أسبوع من إعلان غارسيا أن أعداد الأشخاص الذين وصلوا إلى المعابر وصلت إلى “معدلات تاريخية” حتى مع انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها المميتة البالغة -4 درجات.

وقال قطاعه إن السنة المالية الحالية، التي بدأت في أكتوبر الماضي “تظهر زيادة تقارب 846٪ في المواجهات والمخاوف مقارنة بالفترة نفسها” في العام السابق.

في الشهر الماضي، سجل العملاء 367 حالة اعتقال ومواجهات، من يناير الماضي عند 344 حالة.

المصدر: وكالات