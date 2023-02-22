إخلاء منازل بمحيط الحريق في الناعمة.. ياسين: الخطر الاساسي بالمواد الكيماوية بالطوابق السفلى

تم إخلاء المنازل القريبة من معمل “كونكورد” في منطقة الناعمة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت بسبب إحتوائه على مواد قابلة للاحتراق والانفجار بعد الحريق الكبير الذي اندلع فيه، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وبالسياق، لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين إلى أن “حريق المعمل في بلدة الناعمة مؤسف”، وشدد على “وجوب الإبتعاد عن منطقة الحريق وان يبقى رجال الاطفاء والدفاع المدني فقط “، ودعا الى “اقفال النوافذ لعدم تنشق الرائحة المؤذية”.

واشار ياسين الى وجود “مواد قابلة للاشتعال في المعمل المشتعل في الناعمة”، وقال “سنعزل المنطقة ونبعد الناس عنها”، معتبرا ان “الخطر الاساسي هو من المواد الكيماوية في الطوابق السفلى”.

من جهة ثانية، أشار المكتب الاعلامي في وزارة الصناعة في بيان له الى ان “الوزير جورج بوشكيان الموجود في دبي يتابع قضية الحريق في منطقة حارة الناعمة، وهو على تواصل مع المسؤولين في الوزارة لمعرفة الأسباب الممكن أن تكون أدت إلى هذا الحادث المؤسف”.

وأبدى بوشكيان تعازيه لوفاة أحد العمال، وتمنى “الشفاء للمصابين والجرحى، ونجاح رجال الاطفاء في حصر الحريق ومنع انتشاره وتمدده”، معربا عن “تضامنه مع أصحاب المصنع”، مثمنا “الجهود المبذولة من الدفاع المدني ورجال الاطفاء والقوى الأمنية والشرطة البلدية”.

وفي المعلومات المستقاة من دوائر وزارة الصناعة فإن المعمل قائم في منطقة صناعية ومرخص، ويجدد الشهادات الصناعية بوقتها ويصدر الى الخارج وفق القوانين والأصول، ولا يمكن التكهن بالسبب الحقيقي للحريق بانتظار السيطرة على النيران واجراء التحقيقات اللازمة.

وكان قد شب حريق كبير الثلاثاء في معمل “كونكورد” بمنطقة الناعمة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. وافاد المهندس في بلدية الناعمة منير مزهر للمنار عن “انقاذ كل العاملين الذين كانوا محتجزين على السطح والطوابق العلوية لمعمل كونكورد ولكن الحريق مستمر وسط محاولات السيطرة عليه”.

ولاحقا أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن وفاة عامل باكستاني جراء الحريق بعد نقله إلى المستشفى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام