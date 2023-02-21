الشيخ يزبك: بالتفاهم والحوار نختار رئيس الجمهورية

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن “لا احد يستطيع أن يفرض علينا رئيسا للجمهورية”، وتابع “بالتفاهم والحوار نستطيع ان نختار الرئيس لينطلق لبنان من جديد، وليدفع عن لبنان ما وصلنا اليه”.

وقال الشيخ يزبك الثلاثاء “إنهم يراهنون على الإنهيار التام ليصنعوا لبنان جديد ونقول لهم خسئتم لن نسمح بالإنهيار وكل ما يعمل في صالح الإنهيار سوف نكون له بالمرصاد وسوف نواجهه ولن يقدر على فعل شيء”.

وأكد الشيخ يزبك “نحن في لبنان لا بد أن نعيش القضية الفلسطينية، ولا بد أن تبقى هي القضية الأم، ولن نقبل أن يعزل لبنان عن محيطه العربي”، واضاف “لبنان مرتبط بمحيطه العربي، لذا لن نقبل أخذ لبنان من محيطه الى أي مكان اخر او ان يتحول الى دولة تطبيع”، وتابع “نحن نريد لبنان قويا، نريد لبنان العزة والإنتصار، لذلك يجب ان لا نيأس، وسوف نكون جنبا الى جنب مع كل من يدافع عن القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام