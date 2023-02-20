فلسطين المحتلة : اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال “الإسرائيلي” في بلدة المغير شمال شرق رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2023 - 19:14

فلسطين المحتلة : اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال “الإسرائيلي” في بلدة المغير شمال شرق رام الله

منذ 2 ساعة 20 February، 2023
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