تقرير مصور | بالتزامن مع غلاء المحروقات.. الغش في البنزين يؤرق اللبنانيين

كأن تحليق أسعار المحروقات لا يكفي حتى يأتي الغش في مادة البنزين ليزيد من عبء المواطن اللبناني. وللاستدلال أكثر تم أخذ عينة من السائقين ممن لاحظوا منذ فترة طويلة أنَّ السلعة الملتهبة هذه لم تعد كحالها قبل الازمة التي تعصف بلبنان.

رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم سرعيني ناشد عبر المنار الاجهزة الامنية التحرك لضبط عملية الغش في السوق النفطي. في بلد يضج بالازمات، وتفوح منه رائحة الفساد، تتلاشى الضابطة الاخلاقية بالاخص مع غياب سلطة الرقابة والمحاسبة التي قد تردع تجار الازمات.

المصدر: المنار