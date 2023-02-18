سانا: وصول طائرة مساعدات عراقية يرافقها وفد رسمي رفيع المستوى إلى مطار اللاذقية الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2023 - 14:06

سانا: وصول طائرة مساعدات عراقية يرافقها وفد رسمي رفيع المستوى إلى مطار اللاذقية الدولي

منذ 23 mins 18 February، 2023
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