كيف التهمت صفيحة البنزين جيوب المواطنين؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2023 - 22:42
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إنقاذ رجل من تحت الأنقاض في هاتاي التركية بعد 278 ساعة على الزلزال
وزير الزراعة التركي: سنعمل كل ما في وسعنا لمساعدة كل المتضررين جراء الزلزال وخصصنا 2.8 ملياري ليرة لدعم المزارعين
وزير التخطيط العمراني التركي: استطعنا تأمين مساكن مؤقتة لأكثر من 4 ملايين مواطن تضرروا جراء الزلزال
السفارة الايرانية في دمشق: وصول الطائرة العاشرة من المساعدات الايرانية الى متضرري الزلزال في سوريا
الهلال الأحمر العربي السوري يستلم 5 شاحنات مساعدات من رومانيا وقبرص وبلغاريا وصلت عبر لبنان لدعم متضرري الزلزال
الرئيس الفرنسي: علينا الإعداد لمنظومة جديدة للسلام وأدعو الأوروبيين والأمريكيين للإعداد لشراكة بين الشمال والجنوب
ايمانويل ماكرون: علينا الاستعداد لتهديد في فضاءات أخرى مثل الأمن السيبراني وأوروبا القوية تعزز بشكل كبير حلف الناتو
الخارجية البيلاروسية: أي خطوات مدمرة من قبل بولندا لن تمر مرور الكرام ومينسك قد تتخذ إجراءات انتقامية أكثر جدية
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي:تنحاز الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد شعوب أمتنا وكل مواقفهم لصالح الأعداء
السيد الحوثي: اميركا تستخدم الشركات الأمنية وتجيش المرتزقة والعملاء للاعتداء على الشعوب كما فعلت مع شعبنا العزيز
الحوثي: أميركا تعمل على ضرب المشاريع النهضوية عبر حربهم على المشروع القرآني وعلى لبنان وفلسطين والعراق وسوريا وإيران
رويترز: هجوم مسلح على مركز للشرطة في مدينة كراتشي الباكستانية وتسجيل اصابات
كيف التهمت صفيحة البنزين جيوب المواطنين؟
منذ 2 ساعة
17 February، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
ما بين عام 2019 و2023.. كيف إلتهمت صفيحة البنزين جيوب المواطنين؟
المصدر:
قناة المنار
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