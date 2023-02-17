كيف التهمت صفيحة البنزين جيوب المواطنين؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2023 - 22:42

كيف التهمت صفيحة البنزين جيوب المواطنين؟

منذ 2 ساعة 17 February، 2023
بنزين
تقارير مصورة - لبنان

ما بين عام 2019 و2023.. كيف إلتهمت صفيحة البنزين جيوب المواطنين؟

 

المصدر: قناة المنار

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