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February 17 2023 - 15:10

لبنان | سفينة مساعدات إيطالية لمتضرري زلزال سوريا ترسو في مرفأ بيروت

منذ 12 mins 17 February، 2023
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لبنان

وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة إيطالية تحمل مساعدات من إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمتضرري الزلزال الذي تعرضت له سوريا في الـ 6 من شباط/فبراير الجاري.

وأوضح الهلال الأحمر العربي السوري، اليوم الجمعة، في منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن الصليب الأحمر اللبناني سينقل حمولة الشاحنة ليسلمها له عبر الحدود، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية ماسيميليانو دانتونو، ومدير مكتب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية في سوريا لويجي باندولفي.

ووصلت إلى مطار بيروت الدولي في الـ 11 من شباط/فبراير الجاري طائرة عسكرية إيطالية، تحمل مساعدات طبية لمتضرري الزلزال في سوريا.

وفجر 6 شباط/فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وهو ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

المصدر: وكالات

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