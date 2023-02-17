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February 17 2023 - 08:36

زلزال تركيا | إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد 260 ساعة

منذ 8 mins 17 February، 2023
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تركيا - عربي وإقليمي

تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج طفل من تحت أنقاض منزله، بعد مضي 260 ساعة على وقوع الزلزال جنوب البلاد.

ونجح فريق الإنقاذ في إخراج الطفل عثمان حلبية (12 عاما) في حي أكينجي بولاية هطاي من تحت ركام منزله. وتم نقله من قبل الطواقم الطبية في المنطقة إلى المستشفى لتلقي العلاج.​​​​​​​​​​​​​​

وفجر 6 شباط/فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: وكالة الاناضول

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